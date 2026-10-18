Martin Schindler scheitert bei den Dutch Darts Championship trotz einer starken Leistung im Achtelfinale. Das Turnier ist für ihn trotzdem ein Erfolg.

Auf die Erlösung folgte die nächste bittere Niederlage für Martin Schindler. Der deutsche Darts-Star scheiterte bei den im Achtelfinale mit 4:6 gegen Damon Heta.

Die Niederlage war deshalb so bitter, weil Schindler eigentlich ein unglaublich starkes Match spielte, aber trotzdem nicht gewann. „The Wall“ spielte einen überragenden 104,09er-Average, vergab aber auf die Doppel zu viele Chancen (nur 28,57 Prozent). Weil auch sein Gegner stark scorte (102,50er-Average) und deutlich sicherer auf die Doppel traf (42,86 Prozent), ging der Sieg durchaus verdient an den Australier.

Martin Schindler ist ausgeschieden Martin Schindler ist ausgeschieden © IMAGO/Action Plus

Dabei startete Schindler unglaublich stark in das Match. Mit einem 10-Darter holte er sich das erste Leg, ehe er gleich darauf mit dem ersten Break auf 2:0 stellte. Doch Heta schlug zurück, holte sich drei Durchgänge in Folge. Anschließend antwortete dann aber wieder Schindler mit zwei Legs in Folge zum 4:3.

Danach ging für „The Wall“ dann aber nicht mehr viel zusammen. Erneut holte Heta drei Legs in Folge und damit auch das Match mit 6:4.

PDC: Turnier für Schindler trotzdem ein Erfolg

Trotz des Ausscheidens im Achtelfinale war das Turnier in den Niederlanden aber dennoch ein Erfolg. Durch seinen 6:4-Erfolg am Vortag gegen Karel Sedlacek qualifizierte er sich auf den letzten Drücker die European Championship (von Donnerstag bis Sonntag LIVE auf SPORT1) nächste Woche in Dortmund.

Die Top-32 der European-Tour-Order-of-Merit nehmen am Major-Turnier European Championship teil. Schindler war vor der Dutch Championship auf dem Hot-Seat (Platz 32), bei einer Niederlage in seinem ersten Spiel hätten theoretisch noch einige Spieler in der Rangliste an ihm vorbeiziehen können.

Mit dem Einzug in die 3. Runde sorgte Schindler für Gewissheit. Mit Ranglistenplatz 25 ist Niko Springer bereits für das Major-Turnier qualifiziert.