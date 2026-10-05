Darts: Schmidt im Finale der Junioren-WM

Ein Duell mit Superstar Luke Littler bleibt jedoch aus.

Jan Schmidt hat als erster deutscher Dartsspieler seit 2018 das Finale der World Youth Championships erreicht. Im Halbfinale am Montag bezwang der 22-Jährige das englische Talent Charlie Manby in Wigan mit 6:3. Das Traumfinale gegen Superstar Luke Littler bleibt allerdings aus.

Schmidt, der unter dem Spitznamen „Lightning“ spielt, hatte im Turnierverlauf zuvor bereits überraschend den Engländer Henry Coates und Polens Sebastian Bialecki, beide Pro-Tour-Event-Sieger, geschlagen. Im Finale, das am 29. November im Rahmen der Players Championship Finals in Minehead ausgetragen wird, trifft Schmidt auf Cam Crabtree, der den zweimaligen PDC-Weltmeister Littler im Halbfinale mit 6:5 schlug.

Der letzte und bisher einzige deutsche Junioren-Weltmeister war Max Hopp (2015), Martin Schindler erreichte 2018 das Finale. Sollte Schmidt im November triumphieren, würde er erstmals auch bei der WM im Alexandra Palace (ab 11. Dezember) teilnehmen.