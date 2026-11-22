Will es Price hier wie Littler machen?

Gerwyn Price triumphiert beim Grand Slam of Darts und holt den achten Major-Titel seiner Karriere. Auf diesen musste er allerdings ganz schön lange warten.

Die vier Jahre lange Durststrecke ist beendet: Gerwyn Price hat den Grand Slam of Darts in Wolverhampton und damit seinen ersten Einzel-Major seit über vier Jahren gewonnen. Es war der achte Major-Titel seiner Karriere, den World Cup hinzugenommen sein zehnter.

Der Waliser setzte sich im Endspiel gegen Vize-Weltmeister Gian van Veen aus den Niederlanden mit 16:11 in Legs durch. Dabei überzeugte Price mit fünf Ton-plus-Finishes. Zum Abschluss ließ es Price nochmal richtig krachen: Der Weltmeister von 2021 checkte 118 Punkte zum Match (Triple-20, Single-18, Doppel-20) und brüllte die Freude heraus.

Gerwyn Price brüllt seine Freude im Finale des Grand Slam of Darts heraus Gerwyn Price brüllt seine Freude im Finale des Grand Slam of Darts heraus © IMAGO/Action Plus

Price spielte schlussendlich 97,34 Punkte im Average, warf elf 180er und traf starke 53,33 Prozent seiner Würfe auf die Doppel. Bei van Veen waren es 94,76 Punkte, neun Maxima und eine Doppelquote von 34,38 Prozent.

2022 triumphierte Price bei den World Series of Darts Finals. 2023 gewann er gemeinsam mit Landsmann Jonny Clayton den World Cup of Darts. Am Sonntag folgte endlich der nächste lang ersehnte Coup auf der ganz großen Bühne.

Darts: Littler und Humphries früh ausgeschieden

Topfavorit Luke Littler verabschiedete sich völlig überraschend bereits im Achtelfinale (8:10 gegen Jermaine Wattimena). Für Luke Humphries war ebenfalls im Achtelfinale Schluss (9:10 gegen Tom Sykes). Damit war die Bahn frei für Price.

Im Viertelfinale bekam der 41-Jährige von Niko Springer alles abverlangt – der Deutsche vergab dabei zwei Matchdarts. Price entschied die dramatische Partie letztlich mit 16:15 für sich. Am Sonntagmittag setzte er sich dann im Halbfinale gegen Kevin Doets durch (16:13). Am Abend krönte er das Wochenende mit dem Sieg gegen van Veen.

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3:15 SPORT1 Erst der letzte Dart – und es bricht aus Price heraus

Triumphiert Price jetzt auch bei der WM?

Price darf sich über satte 200.000 Pfund Preisgeld freuen. Und es kommt noch besser: In den letzten vier Jahren triumphierte der Sieger beim Grand Slam auch bei der WM. Der Saisonhöhepunkt steht unmittelbar vor der Tür (11. Dezember 2026 bis 3. Januar 2027, alle Spiele LIVE auf SPORT1) und Price wird versuchen, den Trend fortzusetzen.

„Jeder, der in den letzten Jahren den Grand Slam gewonnen hat, hat auch die WM gewonnen“, merkte Price selbst im Siegerinterview an, ehe er sich mit einem Lächeln verabschiedete.