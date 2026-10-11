Swiss Darts Trophy: Finaltag live bei SPORT1 im Free-TV und im Livestream

Im Darts-Kalender steht die Swiss Darts Trophy auf dem Programm. Zwei Deutsche und zahlreiche Stars gehen an den Start. SPORT1 überträgt live.

Am Sonntag geht die Swiss Darts Trophy in die finale Runde. Beim vorletzten Turnier der PDC European Tour steht das Achtelfinale an (12.00 Uhr). Im Anschluss werden Viertelfinale, Halbfinale und Finale ebenfalls ausgetragen. Der Sieger wird 35.000 Pfund nach Hause mitnehmen. SPORT1 zeigt die Partien live und kostenlos zunächst von 13 bis 14 Uhr im Stream. Von 14 bis 16 Uhr sind die Partien dann im Free-TV zu sehen. Am Abend fliegen die Pfeile ab 18 Uhr bis zum letzten Matchdart erneut im TV.

Aus deutscher Sicht ist das Turnier in Basel bitter verlaufen. Martin Schindler konnte sich nicht gegen Tom Bissell (Nummer 75) durchsetzen (4:6). Für Niko Springer war die Herausforderung gegen Gian van Veen zu groß. Am Ende war es ein klares 0:6 gegen den Dritten der Weltrangliste.

Luke Humphries ist nach der Absage von Luke Littler einer der Favoriten auf den Titel Luke Humphries ist nach der Absage von Luke Littler einer der Favoriten auf den Titel © IMAGO/Action Plus

Swiss Darts Trophy: So verfolgen Sie das Turnier live:

Titelverteidiger ist Stephen Bunting, der 2025 im Finale Luke Woodhouse mit 8:3 besiegte. Als Nummer eins gesetzt ist der Weltranglistenzweite Luke Humphries.

Michael van Gerwen enttäuscht

Im Sechzehntelfinale gab es bereits eine faustdicke Überraschung. Der 54. der Weltrangliste, Mensur Suljovic, bezwang den dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen mit 6:4. Für van Gerwen ist die Auftaktniederlage eine weitere in einer Reihe an ernüchternden Auftritten in der European Tour. Nun muss der Niederländer um seine Position in der „Order of Merit“ bangen.

Der Titelverteidiger Stephen Bunting erlebte ebenfalls eine böse Überraschung. Gegen Jeffrey de Graaf musste sich der 41-Jährige mit 4:6 geschlagen geben. Für den Schweden ist es der erste Einzug in ein Achtelfinale der European Tour in diesem Jahr.

Die Achtelfinal-Matches fangen um 12.00 Uhr mit dem Duell zwischen Josh Rock (8) und Karel Sedcarek (48) an. Um 18.00 Uhr geht es dann weiter mit dem ersten Viertelfinale. Um 20.00 Uhr können Sie auf SPORT1 das Halbfinale verfolgen, ehe um 21.15 Uhr der Sieger in der St. Jakobshalle gekürt wird.

Swiss Darts Trophy, Sonntag, 11. Oktober: Achtelfinale (Best of 11 Legs)

Nachmittagssession (ab 12 Uhr)

Josh Rock (6) – Karel Sedlacek

Jonny Clayton (3) – Rob Cross

Jeffrey de Graaf – Bradley Brooks

Gian van Veen (2) – Tom Bissell

Mensur Suljovic (AUT) – Ross Smith (12)

Dirk van Duijvenbode – Michael Smith

Damon Heta – Cristo Reyes

Luke Humphries (1) – Krzysztof Ratajski (16)

Swiss Darts Trophy, Sonntag, 11. Oktober: Viertelfinale (Best of 11 Legs)

Ab 18 Uhr