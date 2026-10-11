Mensur Suljovic zieht überraschend ins Viertelfinale der Swiss Darts Trophy ein. Gegen Ross Smith greift der Österreicher allerdings zu unschönen Mitteln.

Unschöne Szenen bei seinem überraschenden Weiterkommen bei der Swiss Darts Trophy (den ganzen Sonntag LIVE auf SPORT1): Mensur Suljovic hat am Sonntagmittag seinen Siegeszug in Basel fortgeführt und mit 6:5 in den Legs gegen Ross Smith gewonnen. Doch in der wichtigsten Phase der Partie leistet sich der 54-Jährige eine grobe Unsportlichkeit.

Als Smith noch 61 Punkte Rest hatte, erspielte sich der Engländer zwei Matchdarts. Die Zuschauer in Basel waren jedoch auf der Seite von Suljovic, weshalb sie anfingen, zu buhen. Als Smith seinen ersten Matchdart nicht nutzen konnte, forderte Suljovic mit weit ausgebreiteten Armen die Fans auf, noch lauter zu buhen – so geschah es dann auch.

Mensur Suljovic fällt immer wieder durch seine Spielweise auf Mensur Suljovic fällt immer wieder durch seine Spielweise auf © IMAGO/Action Plus

Ross Smith legt Frust-Abgang hin

Smith konnte daraufhin auch seinen zweiten Matchdart nicht nutzen, woraufhin sowohl die Zuschauer als auch Suljovic hinter seinem Kontrahenten jubelten. Der Österreicher selbst hatte noch 55 Punkte übrig, die er dann mit drei Pfeilen in der Hand checkte und damit in die nächste Runde einzog.

Sein Gegner war bedient. Smith packte seine Pfeile schnell zusammen, gab allen Beteiligten auf der Bühne die Hand und stürmte davon. Man konnte ihm ansehen, dass es in ihm brodelte. Seinen Frust ließ er anschließend mit einem X-Post ab: „Ich gebe Mensur keine Schuld daran, dass ich dieses Spiel verloren habe. Ich habe zwei Matchdarts verfehlt. So einfach ist das. Natürlich kann ich nicht wissen, was er hinter meinem Rücken macht, wenn ich werfe – abgesehen von den Reaktionen des Publikums. Wenn er ein absoluter Idiot sein will, ist das seine Sache. Karma wird ihn einholen.“

Suljovic ließ sich auf der Bühne ausgiebig feiern; schließlich lag er während des Duells bereits mit 3:5 in den Legs zurück und startete dann eine Aufholjagd. Diese hatte aber aufgrund seines unsportlichen Verhaltens einen faden Beigeschmack.

Emotionales Duell im Viertelfinale

Schon am Samstag gelang dem 54-Jährigen eine Überraschung, als er Michael van Gerwen mit 6:4 aus dem Turnier kegelte. Somit steht Suljovic im Viertelfinale. Die finale Session der Swiss Darts Trophy findet am Sonntagabend ab 18 Uhr statt. Dann trifft der Österreicher auf Dirk van Duijvenbode.