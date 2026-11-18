Die deutsche Nummer eins äußert sich zu seiner "Situation" auf der Bühne - und will künftig mehr lachen.

Dartsprofi Martin Schindler hat tiefe Einblicke in seine Gedanken auf der Bühne gegeben und dabei über eine mögliche nicht festgestellte psychische Störung gesprochen. „Ich habe zwar keine Diagnose, weil ich noch nie bei einem Arzt war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ADHS habe“, sagte der 30-Jährige nach seinem Gruppensieg beim Grand Slam in Wolverhampton.

Dort bestätigte Schindler seine gute Form. Zuletzt hatte die deutsche Nummer eins bei den European Darts Championships in Dortmund einen Lauf bis ins Finale hingelegt. Auf die Frage, ob er wegen seiner schwächeren Phase in der ersten Jahreshälfte mal mit Mentaltrainern gearbeitet hätte, antwortete Schindler, seine Situation sei „eher eine Sache für einen Therapeuten als für einen Mentalcoach“.

Auf der Bühne rasen seine Gedanken häufig, berichtete Schindler. Worüber er nachdenke? „Ehrlich gesagt, einfach alles. Warum wirft mein Gegner jetzt 140, obwohl der erste Dart drei Zentimeter über dem Triple landet? Oder so etwas wie: Warum schmeiße ich nur 41, obwohl es sich besser angefühlt hat? Es ist einfach so, dass mein Kopf während des Spiels viel mit mir redet.“ Er versuche dann, „im Moment zu sein und mich auf das Spiel zu konzentrieren“.

Sein äußeres Erscheinungsbild auf der Bühne passe häufig nicht mit seiner Gefühlslage zusammen. „Ich versuche immer, so cool und so konzentriert wie möglich zu wirken, um voll bei der Sache zu sein. Aber wenn ich da oben stehe, rasen meine Gedanken einfach davon“, sagte er. Er wolle auf der Bühne mehr lachen, um besser mit der Anspannung umzugehen. „Ich glaube, dieser Teil meiner Persönlichkeit hat mir schon seit ein paar Jahren gefehlt“, sagte die Nummer 20 der Weltrangliste.