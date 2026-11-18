Michael van Gerwen erreicht beim Grand Slam of Darts das Achtelfinale. Auch Gian van Veen kommt weiter und trifft auf Martin Schindler.

Michael van Gerwen steht beim Grand Slam of Darts (Bis Sonntag täglich LIVE auf SPORT1) im Achtelfinale und kehrt in die Top-10 der Weltrangliste zurück. Der Niederländer bezwang Jeffrey de Graaf am Dienstag in Wolverhampton im entscheidenden Gruppenspiel mit 5:4 in den Legs. In der nächsten Runde trifft der dreimalige Turniersieger auf James Wade.

Van Gerwen hatte in Gruppe L bereits sein erstes Spiel gegen Henry Coates mit 5:4 gewonnen. Gegen den für Schweden spielenden de Graaf gab er zunächst eine 3:1-Führung aus der Hand, ehe er sich mit dem vierten gewonnenen Leg den Gruppensieg sicherte.

Michael van Gerwen feiert einen emotionalen Sieg beim Grand Slam Michael van Gerwen feiert einen emotionalen Sieg beim Grand Slam © Taylor Lanning/PDC

Bei 3:3 hatte er zuvor ein 170er-Finish auf dem Bullseye verpasst. Erst mit seinem achten Matchdart machte van Gerwen den Sieg perfekt. Nach dem Erreichen des Achtelfinals gab es von MVG auf der Bühne eine Jubelexplosion. Die Erleichterung war ihm anzumerken.

Van Veen trifft auf Schindler

Auch Landsmann Gian van Veen erreichte die K.o.-Phase: Er setzte sich gegen Bradley Brooks mit 5:2 durch und bekommt es nun mit Martin Schindler zu tun. Wie angespannt er war, schilderte van Veen nach dem Sieg. „Es geht über maximal neun Legs, und das fühlt sich so kurz an. Du stehst das ganze Spiel unter Druck, und das habe ich gespürt. Ich war so angespannt“, sagte er.

Brooks hatte die Partie mit einem 142er-Finish eröffnet. „Da denkst du: nicht ideal, das wird wirklich ein Match“, erklärte van Veen, der nach dem 2:2 drei Legs in Folge gewann. „Ich habe gemerkt, wie mein Arm zitterte, also habe ich etwas Traubenzucker genommen und sofort eine 180 geworfen. Ich gewinne, und das ist das Wichtigste.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.