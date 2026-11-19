Am Mittwoch hatte Niko Springer in Wolverhampton mit dem Einzug in das Viertelfinale überrascht.

Martin Schindler und Gabriel Clemens haben weitere deutsche Überraschungen beim Grand Slam of Darts verpasst und sind im Achtelfinale ausgeschieden. Vize-Europameister Schindler unterlag in Wolverhampton dem niederländischen Vize-Weltmeister Gian van Veen 7:10, der frühere WM-Halbfinalist Clemens verlor 7:10 gegen den Engländer Nathan Aspinall.

Am Mittwoch hatte Niko Springer durch seinen 10:8-Sieg gegen den früheren Weltmeister Rob Cross (England) als erst zweiter Deutscher nach Michael Unterbuchner im Jahr 2018 die Runde der letzten acht beim Grand Slam erreicht. Im ersten Major-Viertelfinale seiner Karriere trifft der 26-Jährige aus Mainz am Freitag (ab 20.15 Uhr/Sport1 und DAZN) auf den dreimaligen Sieger Gerwyn Price (Wales).

Beim prestigeträchtigen Turnier geht es um ein Preisgeld von einer Million Pfund, der Sieger streicht 200.000 Pfund ein. Aus deutscher Sicht war nur Jan Schmidt, Überraschungsfinalist bei der Junioren-WM, in der Vorrunde ausgeschieden.