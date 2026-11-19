Drei Deutsche im Achtelfinale! Hier zieht Schindler nach

Martin Schindler scheidet beim Grand Slam of Darts im Achtelfinale aus. Die deutsche Nummer eins muss sich Vize-Weltmeister Gian van Veen geschlagen geben.

Nach Gabriel Clemens ist auch Martin Schindler trotz großer kämpferischer Leistung beim Grand Slam of Darts (bis Sonntag täglich LIVE auf SPORT1) ausgeschieden.

Der Strausberger verlor sein Achtelfinale gegen den Niederländer Gian van Veen mit 7:10 in Legs. Schindler verpasste vor allem zu Beginn der Partie zu viele Darts auf die Doppel, während van Veen oft in den entscheidenden Momenten zur Stelle war und seine Chancen eiskalt ausnutzte. Van Veen verwandelte schließlich seinen vierten Matchdart.

Martin Schindler ist im Achtelfinale ausgeschieden Martin Schindler ist im Achtelfinale ausgeschieden © IMAGO/Every Second Media

Darts: Schindler zu schwach auf die Doppel

Schindler lag schon mit 3:9 zurück, bewies aber Kampfgeist und Moral und kämpfte sich nochmal auf 7:9 heran. Im 16. Leg spielte „The Wall“ sogar einen 10-Darter! Die Niederlage konnte er aber nicht mehr abwenden.

„Bei Martin und bei Gaga muss man sagen: Super im Spiel, es fehlt nur der Torabschluss“ sagte SPORT1-Kommentator Basti Schwele in Anbetracht der verpassten Darts auf die Doppel.

Schlussendlich spielte Schindler 99,51 Punkte im Average, gepaart mit einer Doppelquote von 28 Prozent. Bei van Veen waren es 101,69 Punkte und eine Doppelquote von 38,46 Prozent.

In der Gruppenphase hatte Schindler noch gegen Landsmann Jan Schmidt (5:0) und Chris Dobey (5:3) gewonnen. Vize-Weltmeister van Veen erwies sich als eine Nummer zu groß.

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Grand Slam of Darts: Springer letzte deutsche Hoffnung

Zuvor hatte sich bereits Clemens aus dem Turnier verabschiedet. Er verlor trotz deutschem Rekord (zehn 180er) gegen den Engländer Nathan Aspinall (7:10).

Mit Niko Springer ist noch ein letzter deutscher Starter im Turnier. Der „Meenzer Bub“ trifft am Freitag in seinem Viertelfinale auf den Waliser Gerwyn Price.