Kaya Baysal gewinnt mit 16 Jahren die Südosteuropa-Qualifikation und sichert sich einen Platz bei der PDC-WM.

Kaya Baysal steht vor seinem Debüt bei der PDC-Darts-WM (live auf SPORT1). Der 16-Jährige gewann am Samstag die Südosteuropa-Qualifikation in der Slowakei und löste damit sein Ticket für den Alexandra Palace in London. Im Finale setzte sich Baysal mit 7:3 gegen den Rumänen Andrei Mladen durch.

Der Nachwuchsspieler stammt aus dem englischen Burnley und darf durch seinen Vater für die Türkei antreten. Wie Darts Actueel berichtet, wird Baysal der erste türkische Teilnehmer bei einer PDC-WM sein. Die Auslosung für die Weltmeisterschaft 2026/27 findet am Montag statt. Dann erfährt der Qualifikant, gegen wen er bei seinem Debüt spielen wird.

So lief Baysals Weg zur WM

Im Endspiel übernahm Baysal nach einem zunächst ausgeglichenen Beginn die Kontrolle. Aus einer 4:2-Führung machte er den 7:3-Erfolg, indem er drei der folgenden vier Legs gewann. Sein Average im Finale betrug 85,59 Punkte. Bereits im Halbfinale hatte er sich gegen den Kroaten Zvonimir Lesic behauptet und mit 7:5 gewonnen.

Gegen Lesic hatte Baysal nach einem Bericht von Darts Actueel zunächst mit 2:4 zurückgelegen. Unter anderem mit einem 120er-Finish kämpfte er sich zurück und erreichte bei seinem Sieg einen Schnitt von 93,50 Punkten. Zuvor hatte er im Viertelfinale Osman Kijamet mit 7:2 bezwungen.

Besonders stark präsentierte sich Baysal in den ersten beiden Partien. Beim 6:1 gegen Juraj Holub spielte er einen Average von 107,20 Punkten. Gegen den Kroaten Mateo Lasic folgte ein 6:3 mit 100,02 Punkten im Schnitt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.