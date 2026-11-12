Bei ihm geht einfach gar nichts mehr

Dimitri Van den Bergh verzichtet offenbar auf die letzten Chancen zur WM-Qualifikation. Dem Belgier geht damit auch die Tour Card verloren.

Dimitri Van den Bergh wird offenbar bei der kommenden Darts-WM im Dezember im Londoner Alexandra Palace (ab 11. Dezember LIVE auf SPORT1) fehlen! Der Belgier verzichtet nach einem Bericht der belgischen Zeitung Nieuwsblad auf die verbleibenden Qualifikationsturniere. Damit lässt er auch die letzte Chance aus, seine PDC Tour Card über die WM zu retten.

Demnach fehlt „The Dreammaker“ auf der offiziellen Meldeliste des WM-Quali-Turniers für Spieler aus den Niederlanden und Belgien, das am Samstag, 14. November, ausgetragen wird. Auch für den Tour Card Holder Qualifier am 30. November will Van den Bergh angeblich verzichten.

2a2b1951c8e5b0e7c5914ac0949d04800b81e319 Dimitri Van den Bergh © IMAGO/Jan Huebner

Für den zweimaligen Major-Sieger hat die Entscheidung Folgen: Nach der WM würde Van den Bergh damit aus den Top 64 der PDC Order of Merit fallen und seine Tourkarte verlieren.

Darts: Keine WM und Tour Card weg?

Noch steht der 32-Jährige auf Platz 60, in der virtuellen Rangliste nach der WM liegt er aber auf Platz 70, außerhalb der entscheidenden Grenze (Rang 64). Über die Qualifying School könnte er sich im Januar eine neue Tour Card erspielen. Dies sei laut Informationen der Zeitung auch sein Plan, andernfalls wolle er auf der zweitklassigen Challenge Tour spielen.

Van den Bergh gehörte über Jahre zu den besten 16 Spielern der Welt, zuletzt blieb er jedoch weit hinter seiner früheren Form zurück. Seine letzten zehn offiziellen Matches verlor er, vier seiner jüngsten sechs Partien sogar mit 0:6. Sein bislang letzter Sieg datiert von Ende Mai.

DEINE MEINUNG

Dimitri Van den Bergh in einer heftigen Formkrise

Dabei hatte das Jahr 2025 für den Belgier noch mit dem Halbfinale beim World Masters begonnen. Es folgten eine Auszeit und weitere Rückschläge auf der European Tour und bei den Players Championships. Häufig blieb sein Average unter 85 Punkten.

Zu Van den Berghs größten Erfolgen zählen die Titel beim World Matchplay 2020 und bei den UK Open 2024. Zuvor war er 2017 und 2018 zweimal Jugendweltmeister geworden. Bei der PDC-WM der Profis erreichte er 2023 das Halbfinale.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.