PDC Europe Super League: Achtelfinals stehen fest

Dieses Finish ist so gut, dass auch der Gegner es feiert

Bei der PDC Europe Super League ist die Gruppenphase absolviert. Am Donnerstag stehen die Achtelfinals an. Wer holt sich am Ende das begehrte Ticket für die Darts-WM?

Nach zwei Tagen voller Darts-Action in der Gruppenphase stehen bei der PDC Europe Super League 2026 am Donnerstag die acht Achtelfinals auf dem Programm.

Mit zehn Siegen aus zehn Spielen ist Marcel Hausotter als formstärkster Spieler aus der Vorrunde gegangen und ist im Achtelfinale gegen den Österreicher Patrick Tringler (wurde Vierter in Gruppe B) klarer Favorit. Paul Krohne und René Eidams (beide neun Siege aus zehn Spielen) zogen ebenfalls mit Bravour in die Runde der besten 16 ein.

Am Donnerstag finden alle acht Achtelfinals statt. Am Freitag werden dann ab 20.00 Uhr die Viertelfinals, Halbfinals und das Finale ausgetragen. Der Gewinner der PDC Europe Super League darf im Dezember an der Darts-WM in London teilnehmen.

Super League: Das sind die Achtelfinals