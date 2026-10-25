Darts heute live: Darts-EM im Free-TV & Livestream – Finaltag mit Schindler

Der Finaltag steht an! Am vierten Tag der Darts-EM in Dortmund lebt der Traum von Martin Schindler vom ersten Major-Titel. SPORT1 zeigt die Spiele live im Free-TV und im Stream.

Am Sonntag steigt in Dortmund der Finaltag der Darts-EM. In der Westfalenhalle stehen die Viertelfinals und Halbfinals sowie das Endspiel an. Aus deutscher Sicht richtet sich der Blick auf Martin Schindler.

Die deutsche Nummer eins zeigte im Achtelfinale eine starke Leistung und besiegte den Niederländer Jermaine Wattimena mit 10:4. Im Viertelfinale trifft Schindler am Sonntagnachmittag auf Jonny Clayton, der in der ersten Runde Schindlers Landsmann Niko Springer aus dem Turnier geworfen hatte.

Darts heute live: So können Sie den Finaltag der European Championship mit Schindler verfolgen

Free-TV: SPORT1 (ab 14 Uhr)

(ab 14 Uhr) Livestream: SPORT1 , Joyn, DAZN (ab 13 Uhr)

, Joyn, DAZN (ab 13 Uhr) Livescores: SPORT1.de und in der SPORT1-App

Darts: Littler kratzt am Turnierrekord

Für Spektakel sorgte einmal mehr Weltmeister und Wunderkind Luke Littler. Der 19-Jährige gewann sein Achtelfinale gegen Landsmann Nathan Aspinall souverän mit 10:5. Littler spielte dabei einen überragenden Average von 114,47 Punkten – der zweitbeste Wert in der Geschichte des Turniers. „The Nuke“ trifft im letzten Viertelfinal-Spiel auf Krzysztof Ratajski.

Den Finaltag eröffnen Ross Smith und Luke Woodhouse. Letztgenannter warf am Samstag Titelverteidiger Gian van Veen aus dem Turnier. Im Anschluss stehen sich Gerwyn Price und Stephen Bunting gegenüber.

Im Viertelfinale wird im Format „Best of 19 Legs“ gespielt, es werden also zehn Legs zum Sieg benötigt. Im Halbfinale und Finale wird nochmal ein Leg mehr zum Sieg benötigt. Der Sieger erhält in diesem Jahr erstmals 150.000 Pfund Prämie.

Spielplan der European Championship am Sonntag

Viertelfinale (ab 13.15 Uhr):