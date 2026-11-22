Der Waliser feiert in Wolverhampton den ersten Turniersieg bei einem Major seit vier Jahren.

Der frühere Weltmeister Gerwyn Price hat zum vierten Mal den Grand Slam of Darts gewonnen und eine vierjährige Durststrecke beendet. Der Waliser schlug Gian van Veen aus den Niederlanden am Sonntagabend im Finale von Wolverhampton 16:11, es war sein erster Major-Triumph seit 2022. Damals hatte sich der 41-Jährige im Finale der World Series durchgesetzt. Der Grand Slam ging nach 2018, 2019 und 2021 wieder an Price.

„Es ist großartig. Ich hatte dieses Jahr einige knappe Situationen, in denen ich eigentlich Spiele und Turniere hätte gewinnen sollen. Umso schöner ist es, dass es jetzt endlich geklappt hat“, sagte Price Sky UK.

Price, Weltmeister von 2021, war durch ein 16:13 über Kevin Doets ins Endspiel eingezogen, van Veen durch ein 16:11 über seinen Landsmann Michael van Gerwen. Im Halbfinale standen drei Niederländer, doch der Titel ging nach Wales.

Als letzter Deutscher war beim Grand Slam am Freitag Niko Springer in seinem ersten Major-Viertelfinale gegen Price ausgeschieden. Im Achtelfinale scheiterte Martin Schindler an van Veen, Gabriel Clemens an Nathan Aspinall (England).