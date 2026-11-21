Michael van Gerwen und Tom Sykes werfen im Viertelfinale des Grand Slams jeweils einen 9-Darter. Die Fans in der Halle rasten aus.

Purer Wahnsinn beim Grand Slam of Darts (JETZT LIVE im Free-TV & Stream)! Im ersten sowie sechsten Leg des Viertelfinals zwischen Michael van Gerwen und Tom Sykes haben beide Spieler einen 9-Darter geworfen und die Halle in Wolverhampton zum Überkochen gebracht. Letztlich siegte MvG mit 16:11 in den Legs (alle Statistiken).

Er spielte zur Eröffnung des Matches nach zwei 180er-Aufnahmen den klassischen Weg über die Triple-20, Triple-19 und abschließend die Doppel-12. Nach acht perfekten Darts riss Sykes bereits die Arme in die Luft, um fertig zum Jubeln mit seinem Gegner zu sein.

Tom Sykes (M.) und Michael van Gerwen warfen je einen 9-Darter im Viertelfinale Tom Sykes (M.) und Michael van Gerwen warfen je einen 9-Darter im Viertelfinale © SPORT1

Und van Gerwen? Der verzog kaum eine Miene, sondern zeigte nur selbstbewusst mit dem Finger Richtung Zuschauer und forderte sie auf, noch lauter zu jubeln. Diese honorierten das perfekte Leg mit lautstarken „Oh, Michael van Gerwen“-Gesängen. Er sagte nach seinem Sieg: „Es war nur ein Leg. Aber ich bin noch nie in meinem Leben in ein Match mit einem 9-Darter reingestartet. Und ich musste ihn spielen, weil Sykes auch mit einer 180 gestartet ist.“

„Was ist hier denn los… Das ist abnormal. Das glaubt doch kein Mensch mehr… MvG, ich bin sprachlos“, rastete SPORT1-Experte Robert Marijanovic nach dem ersten 9-Darter aus. „Darts, du bist doch irre“, sagte anschließend Kommentator Basti Schwele euphorisiert. Für van Gerwen ist es das 31. perfekte Leg in seiner Karriere – elf davon spielte er vor TV-Kameras.

DEINE MEINUNG

Sykes kontert mit eigenem 9-Darter

Sykes‘ großer Moment kam dann im sechsten Leg: Wie van Gerwen warf er zunächst zwei 180er, um im Anschluss die T-20, T-19 und D-12 zu treffen. Anders als MvG ballte der Engländer seine Fäuste und jubelte ausgelassen über seinen 9-Darter. Sein Kontrahent freute sich mit Sykes, lachte und klatschte ihm Beifall.

„Das gibt es nicht! Was ist hier los?! Das ist doch abnormal, hör auf. Komm, ich mache Feierabend. Es reicht. Das ist unfassbar“, konnte Marijanovic seinen Augen nicht glauben. Schwele antwortete: „Jetzt müssen wir wirklich gehen. Das ist absolut unfassbar. Das ist doch kein Darts-Spiel mehr, Leute! Was ist das? Erfinden die ein neues Spiel?“

„Das ist DER Abend des Grand Slams“

Der SPORT1-Experte meinte, dass er sowas noch nie erlebt habe: „Eieieiei. Was soll denn jetzt noch kommen? Mal im Ernst. Jetzt kann doch nichts mehr passieren.“ Schwele betonte abschließend: „Das ist DER Abend des Grand Slams. In 20 Jahren ist das der Abend.“

Es ist das dritte Mal der PDC-Geschichte, dass in einem Spiel vor TV-Kameras beide Spieler in einer Partie einen 9-Darter werfen. Das erste Mal war dies 2010 im Premier-League-Finale zwischen Phil Taylor und James Wade der Fall – damals warf Taylor sogar zweimal das perfekte Leg, sodass drei 9-Darter in der Begegnung fielen. Beim zweiten Mal war Wade ebenfalls beteiligt, denn im Achtelfinale beim World Grand Prix 2014 gegen Robert Thornton warfen beide Spieler jeweils einen 9-Darter.

Das zweite Viertelfinale am Abend zwischen Gian van Veen und Nathan Aspinall entwickelte sich zu einem Krimi, welchen der Niederländer mit 16:14 für sich entscheiden konnte. Damit kommt es am Sonntagmittag (ab 14 Uhr LIVE auf SPORT1) zu folgenden Halbfinals: Kevin Doets vs. Gerwyn Price und Michael van Gerwen vs. Gian van Veen.