Darts-WM: Nächste Rekordquote für Sport1

Die Darts-WM in London hat dem TV-Sender Sport1 die nächste Rekordquote beschert. Die Halbfinal-Session am Sonntag verfolgten im Schnitt 1,07 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, damit wurde erstmals im Turnierverlauf die Millionenmarke geknackt. In der Spitze schalteten bis zu 1,49 Millionen ein, hier war die Zuschauerzahl bereits zum achten Mal siebenstellig. Das ist für Sport1 ein Rekord seit Beginn der jährlichen WM-Übertragungen 2004.