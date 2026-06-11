Team-WM: Schindler und Pietreczko siegen zum Auftakt

SID 11.06.2026 • 23:05 Uhr Das deutsche Duo, was vergangenes Jahr das Halbfinale erreichte, schlug im ersten Match die Philippinen.

Die Darts-Profis Martin Schindler und Partner Ricardo Pietreczko haben bei der Team-WM in Frankfurt zum Auftakt ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen das philippinische Team Alexis Toylo und Paolo Nebrida setzte sich das deutsche Duo mit 4:0 durch.

Damit gewann das an Position fünf gesetzte deutsche Team das erste Spiel des Turniers souverän. Bei der Team-WM wird in der Gruppenphase im Best-of-seven-Modus gespielt, ab dem Achtelfinale geht es über die Distanz von sieben Gewinnsätzen.

Im vergangenen Jahr erreichten Schindler und Pietreczko das Halbfinale und sorgte unter anderem für eine Sensation, als es die beiden englischen Ausnahmespieler Luke Littler und Luke Humphries besiegte. Laut Schindler spielen die beiden aber „keine gute Saison“ und somit unter dem Motto „Totgesagte leben länger“.