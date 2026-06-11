Die Darts-Profis Martin Schindler und Partner Ricardo Pietreczko haben bei der Team-WM in Frankfurt zum Auftakt ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen das philippinische Team Alexis Toylo und Paolo Nebrida setzte sich das deutsche Duo mit 4:0 durch.
Team-WM: Schindler und Pietreczko siegen zum Auftakt
Damit gewann das an Position fünf gesetzte deutsche Team das erste Spiel des Turniers souverän. Bei der Team-WM wird in der Gruppenphase im Best-of-seven-Modus gespielt, ab dem Achtelfinale geht es über die Distanz von sieben Gewinnsätzen.
Im vergangenen Jahr erreichten Schindler und Pietreczko das Halbfinale und sorgte unter anderem für eine Sensation, als es die beiden englischen Ausnahmespieler Luke Littler und Luke Humphries besiegte. Laut Schindler spielen die beiden aber „keine gute Saison“ und somit unter dem Motto „Totgesagte leben länger“.
Mit dem Auftaktsieg legt das deutsche Team in der anspruchsvollen Gruppe allerdings den Grundstein für den Achtelfinaleinzug. Am Freitag (ab 19 Uhr/DAZN) folgt das Duell mit Neuseeland. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die Runde der letzten 16, für die die vier topgesetzten Nationen England, Niederlande, Schottland und Nordirland gesetzt sind.