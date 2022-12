Darts: Clemens sorgt für WM-Topquote bei Sport1

Der packende Achtelfinaleinzug von Gabriel Clemens bei der Darts-WM hat dem Fernsehsender Sport1 die nächste starke Quote beschert. Die Abendsession am Dienstag mit dem 4:3 des „German Giant“ gegen Jim Williams (Wales) verfolgten im Schnitt 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Spitze schalteten 1,3 Millionen Fans ein.