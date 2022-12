Sportwetten: Clemens knapper Favorit im Achtelfinale

Der deutsche Dartsprofi Gabriel Clemens geht als knapper Favorit in sein Achtelfinal-Match. Schafft der 39 Jahre alte Saarwellinger am Freitagnachmittag (15.00 Uhr/Sport1 und DAZN) gegen den Schotten Alan Soutar als erster Deutscher überhaupt den Einzug in das WM-Viertelfinale, zahlt Sportwettenanbieter bwin das 1,70-fache des Einsatzes zurück. Ein Sieg von Feuerwehrmann Soutar ist mit der Quote 2,10 dotiert.