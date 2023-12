Darts: 1,78 Millionen sehen WM-Aus von Pietreczko

Das dramatische Aus von Ricardo Pietreczko hat Sport1 die bislang beste Quote der laufenden Darts-WM beschert. 1,78 Millionen Zuschauer in der Spitze und 950.000 im Schnitt verfolgten am Donnerstag die Abendsession und damit die bittere 3:4-Niederlage der letzten deutschen Hoffnung gegen Topfavorit Luke Humphries aus England. Der Gesamt-Marktanteil lag bei 4,8 Prozent.