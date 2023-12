Darts-WM 2024: Deutschem Starter wurde Ally-Pally-Zugang verweigert

Da sich „Herkules“ im Vorfeld nicht darum gekümmert hatte, einen Platz auf der Gästeliste zu erhalten, blieb den Ordnern nichts anderes übrig, als ihm den Zutritt in den Ally Pally zu verweigern. Lediglich in den Backstage Area der Spieler durfte er.

„Als Spieler hat man keinen Zutritt zum Ally Pally. Unerklärlich, das hat wehgetan“, beschwerte sich Horvat bei SPORT1 und redete sich in Rage: „Jeder Teletubby kommt hier rein und ein Krokodilskostüm. Aber ein Spieler, der an der Weltmeisterschaft teilnimmt, kommt nicht rein.“ Zwar konnte er in die Players Lounge, „aber was soll ich da machen? Soll ich da Fernseher gucken? Das kann ich auch im Hotel.“