Darts-WM: Ex-Champion Price scheitert bereits in Runde drei

Ex-Weltmeister Gerwyn Price ist bei der Darts-WM in London überraschend früh gescheitert. Der „Bad Boy“ aus Wales musste sich in der dritten Runde nach einer fehlerhaften Vorstellung dem nordirischen Underdog Brendan Dolan 2:4 geschlagen geben und schied aus. Dolan trifft nun im Achtelfinale am Samstag auf den Sieger des Duells zwischen dem Kroaten Boris Krcmar und dem zweifachen WM-Champion Gary Anderson (Schottland).

Im dritten Match der langen Abendsession am Donnerstag besiegte zudem Daryl Gurney aus Nordirland Ricky Evans (England) mit 4:2. Evans hatte zuvor in Runde zwei den World-Matchplay-Champion Aspinall aus dem Turnier genommen. Gurney, der schwierige Jahre hinter sich hat, trifft im Achtelfinale in der Nachmittagssession am Samstag nun auf Dave Chisnall (England).