Ex-Weltmeister Cross souverän im Viertelfinale

Rob Cross darf weiter von seinem zweiten Titel bei der Darts-WM in London träumen. Der Engländer bezwang im Achtelfinale den an Nummer neun gesetzten Waliser Jonny Clayton souverän mit 4:0. In der Runde der letzten Acht trifft der Weltmeister von 2018 am Neujahrstag auf seinen Landsmann Chris Dobey, der am Freitag Titelverteidiger Michael Smith deutlich bezwungen hatte.