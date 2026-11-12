Darts heute live: Achtelfinale der Super League im Free-TV, Gratis-Stream – wer fährt noch zur Darts-WM?

Bei der Super League geht es mit dem Achtelfinale weiter. Wer bleibt im Kampf um das Ticket für die Darts-WM weiter im Rennen?

Wer schnappt sich das begehrte Ticket für die Darts-WM im Alexandra Palace? Am Donnerstag geht der Kampf um einen Startplatz in London in der Hylo PDC Europe Super League mit dem Achtelfinale weiter. Auch Tag drei des Events läuft live im Free-TV auf SPORT1 und im Livestream. Los geht es um 19.45 Uhr.

24 Spieler ohne Tour Card kämpfen schon seit Dienstag in Hildesheim um einen Startplatz für die PDC-Weltmeisterschaft 2027. Teilnahmeberechtigt sind Spieler aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein.

Darts heute live: So können Sie die Super League im Free-TV verfolgen:

So funktioniert die PDC Europe Super League 2026

In vier Gruppen wurde zunächst im Modus „Jeder gegen jeden“ mit Hin- und Rückrunde (Best of 11 Legs) gespielt.

Die jeweils vier besten Spieler qualifizierten sich für das Achtelfinale am Donnerstag (12. November). Am Freitag (13. November) fällt dann die Entscheidung mit den Viertelfinal- und Halbfinalpartien bis hin zum Endspiel. Hier geht es zum Spielplan und den Ergebnissen der Europe Super League.

PDC Europe Super League 2026: Das Achtelfinale im Überblick