Beim World Grand Prix in Leicester geht die Jagd auf den Titel am Mittwoch in die nächste Runde. Mit Gerwyn Price, Nathan Aspinall und Wessel Nijman stehen mehrere Topspieler im Achtelfinale vor richtungsweisenden Duellen. SPORT1 zeigt Ihnen, wie Sie die Partien live verfolgen können.

Nach Abschluss der ersten Runde steht am Mittwoch das Achtelfinale des Darts World Grand Prix in Leicester an (Countdown ab 20 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im Stream auf SPORT1.de).

Zum Auftakt des Abends trifft Danny Noppert auf Ryan Joyce. Der Niederländer hatte sich zuvor gegen Dirk van Duijvenbode durchgesetzt, Joyce bezwang Ex-Weltmeister Michael Smith. Anschließend bekommt es Wessel Nijman mit Jonny Clayton zu tun. Nijman schaltete zum Auftakt Peter Wright aus, Clayton setzte sich gegen Deutschlands Nummer eins Martin Schindler durch.

Gerwyn Price steht im Achtelfinale beim World Grand Prix Gerwyn Price steht im Achtelfinale beim World Grand Prix © IMAGO/Action Plus

Danach greift auch Gerwyn Price ins Geschehen ein. Der Waliser, der in Runde eins Daryl Gurney bezwang, fordert Ross Smith heraus, der sich zuvor gegen Josh Rock durchgesetzt hatte. Zum Abschluss des Spieltags kommt es zu einem rein englischen Duell zwischen Luke Woodhouse und Nathan Aspinall. Woodhouse hatte Chris Dobey aus dem Turnier, Aspinall hatte sich gegen Mike De Decker durchgesetzt.

So können Sie den Darts World Grand Prix in Leicester heute live verfolgen:

TV: SPORT1

SPORT1 Stream: SPORT1.de, DAZN

SPORT1.de, DAZN Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

World Grand Prix: So läuft das Turnier

Beim World Grand Prix müssen die Spieler jedes Leg mit einem Doppel beginnen und beenden (DIDO). Es treten die 16 besten Spieler der PDC Order of Merit gegen die 16 besten Spieler der Pro Tour Order of Merit an.

Die erste Runde wird im Modus „Best of 3 Sets“ ausgetragen. In der zweiten Runde sowie im Viertelfinale geht es über „Best of 5 Sets“. Das Halbfinale wird im Modus „Best of 9 Sets“ gespielt, das Finale im Modus „Best of 11 Sets“. Ein Set gewinnt der Spieler, der zuerst drei Legs für sich entscheidet.

Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 750.000 Pfund (rund 873.000 Euro) ausgeschüttet. Der Sieger erhält 150.000 Pfund (ca. 175.000 Euro).

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.