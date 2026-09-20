World Series of Darts Finals: Entscheidung heute live im Free-TV & Stream

Tag der Entscheidung bei den World Series of Darts Finals. Luke Littler kämpft nach seinem Krimi gegen Nathan Aspinall um den Einzug ins Halbfinale. SPORT1 überträgt das Spektakel aus Amsterdam live.

Bei den World Series of Darts Finals fällt am heutigen Sonntag die Entscheidung. Weltmeister Luke Littler kämpft in der Nachmittagssession um den Einzug ins Halbfinale.

Der Engländer bekommt es im Viertelfinale (ab ca. 15.40 Uhr) mit dem Waliser Jonny Clayton zu tun. Am Samstag musste Littler im Achtelfinale in einem wahren Krimi gegen Nathan Aspinall über die volle Distanz gehen. Mit einem 10:9-Erfolg wendete „The Nuke“ ein vorzeitiges Aus noch ab. Eröffnet wird der Darts-Sonntag (ab 13 Uhr LIVE im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in der SPORT1-App, ab 14 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1) von Ross Smith und Josh Rock.

So können Sie die World Series of Darts Finals heute live verfolgen:

Anschließend kommt es in einem weiteren Viertelfinale zum niederländischen Duell zwischen Dirk van Duijvenbode und Gian van Veen. Gerwyn Price und James Wade ermitteln schließlich den letzten Halbfinalisten.

Littler befindet sich weiterhin auf seiner Mission, in diesem Jahr sämtliche Major-Titel zu gewinnen. In Luke Humphries verpasste am Samstag ein großer Name den Einzug ins Viertelfinale.

Die Entscheidung über den Turniersieg fällt in der Abendsession. Gespielt wird um ein Preisgeld in Höhe von 450.000 Pfund. SPORT1 überträgt das Darts-Spektakel an allen Tagen LIVE.

Die Viertelfinal-Partien im Überblick