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Informationen zur Kartenbestellung unter Telefon: +49 (0)8025 924 95 93

Anfahrt

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Mit dem Auto:

Wenn Sie von der Autobahn A9 kommen, folgen Sie der Beschilderung Flughafen München auf die A92.

Wenn Sie in das Flughafengelände einfahren, folgen Sie dem Wegweiser Hotel. Die Straße führt rechts um das Flugfeld herum.

Folgen Sie dieser, bis Sie unter dem Segeldach, welches die Straße überspannt, des München Airport Center sind.

Das Hilton Munich Airport Hotel ist direkt im Anschluss daran rechts.

Biegen Sie nach ca. 100 Meter rechts in die Tiefgarage P26 ab. Diese befindet sich direkt unter dem Hotel. Dort können Sie bis zu 5 Stunden für EUR 4.00,- pro Stunde parken. Bei einer Parkdauer ab der 5 Std. fällt ein Tagessatz von EUR 25.00,- an. (Änderungen unter Vorbehalt)

Wir bitten Sie, nicht vor dem Hoteleingang zu parken, dort stehen keine Parkplätze zur Verfügung.

Wenn Sie ein Navigationssystem benutzen, geben Sie bitte folgendes ein: Terminalstraße Mitte 20, 85356 München, Deutschland

Mit dem MVV: