Nach Johnson-Tragödie: DEB-Kapitän Müller für Halsschutz-Pflicht

Nach dem schrecklichen Tod des ehemaligen DEL-Profis Adam Johnson hat sich Nationalmannschafts-Kapitän Moritz Müller in die Debatte über eine Hals- und Nackenschutzpflicht im deutschen Eishockey eingeschaltet. "Zunächst war ich skeptisch gegenüber der Halskrause und wollte, dass jeder Spieler für sich entscheiden kann", sagte der Verteidiger von Ex-Meister Kölner Haie dem Online-Portal watson.de: "Mittlerweile bin ich aber Befürworter, weil sie den Spieler schützt und das Spiel an sich nicht verändert."

Johnson war am vergangenen Samstag beim Spiel seiner Nottingham Panthers in der englischen Profiliga bei den Sheffield Steelers infolge eines Zusammenpralls der Hals von der messerscharfen Kufe seines Gegners aufgeschlitzt worden. Der 29 Jahre alte US-Amerikaner, der in der vergangenen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für die Augsburger Panther auf dem Eis gestanden hatte, erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.