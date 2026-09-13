Mannheim auf Playoff-Kurs

Beim HC Fribourg-Gotteron erkämpfen sich die Adler den nächsten Auswärtserfolg.

Die Adler Mannheim haben in der Champions Hockey League (CHL) den dritten Sieg erkämpft. In einer intensiven Begegnung beim Schweizer Meister HC Fribourg-Gotteron setzte sich der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit 4:3 (1:2, 2:1, 1:0) durch und liegt nach vier Spielen auf Playoff-Kurs.

Zwei Tage nach dem 5:4 bei den Bordeaux Boxers gerieten die Adler dreimal in Rückstand, zweimal Nicolas Mattinen (6./39.) und Leon Gawanke (31.) schlugen aber zurück. Den Siegtreffer erzielte Patrick Brown (53.). Am Freitag starten die Mannheimer beim EHC Red Bull München in die neue DEL-Saison.