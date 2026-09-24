Grizzlys Wolfsburg verlängern mit verletztem Chrobot

Die Niedersachsen binden den Stürmer für zwei weitere Jahre an sich.

Julian Chrobot erhält bei den Grizzlys Wolfsburg einen neuen Vertrag bis 2029. Der DEL-Klub bindet den deutschen Eishockey-Nationalstürmer damit vorzeitig für zwei weitere Jahre. Vor drei Wochen hatte sich Chrobot eine Kreuzbandverletzung zugezogen, weshalb der 25-Jährige noch mehrere Monate ausfallen wird.

„Uns allen hat die Verletzung von ‚Jules‘ natürlich sehr wehgetan. Es ist aber kein Geheimnis, dass wir ohnehin langfristig mit ihm verlängern wollten. Das hat sich überhaupt nicht geändert,“ sagt Karl-Heinz Fliegauf, Geschäftsführer und Sportdirektor der Niedersachsen.

Der gebürtige Augsburger Chrobot steht seit 2023 für Wolfsburg auf dem Eis und absolvierte zuvor 66 DEL-Spiele für die Kölner Haie. In der vergangenen Saison war der Linksschütze mit elf Toren und 14 Assists einer der wichtigsten Eckpfeiler der Autostädter. Anschließend wurde Chrobot auch für die A-Nationalmannschaft nominiert, verpasste die WM aber aufgrund einer Fingerverletzung.