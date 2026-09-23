DeSousa fehlt München mehrere Wochen

Der Torjäger verletzt sich beim Saisonauftakt gegen die Adler Mannheim. Der zweite Ausfall, den Trainer Oliver David verkraften muss.

Der EHC Red Bull München muss in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorerst auf seinen erfolgreichsten Torschützen der vergangenen Jahre verzichten. Chris DeSousa hat sich beim Saisonauftaktsieg gegen die Adler Mannheim eine Oberkörperverletzung zugezogen und wird den Red Bulls mehrere Wochen fehlen. Dies teilte der viermalige deutsche Meister am Mittwoch mit.

DeSousa verletzte sich am Ende der Partie, konnte das Spiel jedoch beenden. Im anschließenden Shootout verwandelte der Kanadier den entscheidenden Penalty zum 4:3-Erfolg und sicherte den Münchnern damit den Extrapunkt.

Chris DeSousa und Philipp Krening fallen aus

Der 35-Jährige steht seit Sommer 2022 beim EHC Red Bull München unter Vertrag. Mit 101 Toren und insgesamt 187 Scorerpunkten hat DeSousa seit seinem Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt mehr Treffer erzielt als jeder andere Münchner Spieler in diesem Zeitraum.

Trainer Oliver David muss neben DeSousa weiterhin auch auf Philipp Krening verzichten. Der 22-jährige Angreifer laboriert an einer Unterkörperverletzung und wird dem Team voraussichtlich erst nach der Deutschland-Cup-Pause Mitte November wieder zur Verfügung stehen.