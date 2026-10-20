Nach Abschied aus Köln: Jalonen macht überraschend Schluss

Wie aus dem Nichts beendet der Finne mitten in der Saison seine erfolgreiche Trainerlaufbahn.

Nur wenige Monate nach seinem Abschied von den Kölner Haien und der Rückkehr in die Heimat Finnland hat Kari Jalonen seine Karriere als Eishockeytrainer überraschend beendet. Der 66-Jährige war zur neuen Saison zu Tappara Tampere gewechselt.

„Mein Antrieb hat mich als zentrale Kraft in meiner gesamten Trainerlaufbahn vorangebracht. Ich stelle nun fest, dass dieser Antrieb nachgelassen hat und bin zu dem Schluss gekommen, dass meine Trainerkarriere zu Ende ist“, wurde Jalonen auf der Homepage des Klubs zitiert. Der frühere NHL-Torhüter Fredrik Norrena übernimmt den Chefposten beim Tabellenelften bis zum Saisonende.

Jalonen war 2024 in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) gegangen und hatte die Haie direkt ins Playoff-Finale geführt. 2025/26 wurde das Team unter dem Finnen nach einem DEL-Rekord durch 16 aufeinanderfolgende Siege Hauptrundenerster und schied dann im Halbfinale aus.

Der frühere Profi, unter anderem in der NHL für die Calgary Flames und Edmonton Oilers als Stürmer auf dem Eis, arbeitete seit 1998 als Klubtrainer in Finnland, Russland, Tschechien, der Schweiz und Deutschland. Auch die finnische und tschechische Nationalmannschaft betreute Jalonen.