Die Eisbären Berlin sind dank Jonas Neffin zurück in der Erfolgsspur. Der Berliner Goalie bleibt in Krefeld schon zum fünften Mal ohne Gegentor.

Nach dem Rückschlag gegen Red Bull München ist Rekordmeister Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Mit dem nächsten Shutout von Torhüter Jonas Neffin. Beim 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) beim Aufsteiger Krefeld Pinguine blieb der Goalie zum fünften Mal in dieser Saison ohne Gegentor, nachdem er am Freitag beim 3:4 gegen München gleich viermal bezwungen worden war.

DEL: Eisbären bauen Tabellenführung aus

Die Berliner bauten ihre Tabellenführung vorerst auf drei Punkte aus. Markus Vikingstad brachte den Titelverteidiger früh in Führung (6.), doch der Aufsteiger hielt die Partie lange offen. Aber Neffin, vor der Saison vom Zweitligisten Eisbären Regensburg verpflichtet, war wieder einmal nicht zu überwinden. Der 18-jährige Tobias Krestan sorgte mit seinem ersten DEL-Tor nach einem sehenswerten Alleingang für die Entscheidung (49.). Vikingstad (58.) und Andreas Eder (60.) legten nach.

Auf den zweiten Platz schoben sich vorerst die Straubing Tigers vor, die sich mit 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) gegen die Grizzlys Wolfsburg durchsetzten. Im Tabellenkeller erlitten die Iserlohn Roosters nach zwei Siegen in Folge einen Rückschlag: Bei den Löwen Frankfurt gab es ein 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) für den Vorletzten.