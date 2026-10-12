Vertrag bis 2029: Grizzlys binden Schinko langfristig

Die Grizzlys Wolfsburg stellen die Weichen für kommende Jahre und halten den Nationalspieler.

Die Grizzlys Wolfsburg treiben ihre Kaderplanung weiter voran: Luis Schinko hat seinen Vertrag bis 2029 verlängert. Nachdem die Niedersachsen bereits Nationalmannschaftskollege Julian Chrobot für zwei weitere Jahre an den Klub binden konnten, ist damit eine weitere wichtige Personalentscheidung für die Zukunft gefallen.

„Luis wird mit seinen Fähigkeiten auch in den kommenden Jahren ein ganz wichtiger Eckpfeiler in unserer Mannschaft sein und nimmt bereits jetzt eine sehr tragende Rolle als eines unserer Gesichter der Grizzlys ein“, sagte Geschäftsführer und Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf zur Vertragsverlängerung.

Der 26-Jährige spielte seit 2021 bei den Grizzlys, ehe er im Sommer 2025 für wenige Monate zu Red Bull München wechselte. Nach nur fünf Einsätzen im Trikot der Münchener kehrte er im Oktober desselben Jahres nach Wolfsburg zurück. In der bisherigen Saison kann Schinko in acht Spielen drei Tore und Vorlagen vorweisen.