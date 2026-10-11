Berlin setzt sich an der Tabellenspitze ab. Für Red Bull München kehrt indes Fabio Wagner aufs Eis zurück.

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den sechsten Sieg in Serie gefeiert und damit ihre Tabellenführung ausgebaut.

Eisbären festigen Tabellenspitze

Der Meister gewann am Sonntag auch bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven mit 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) und profitierte zudem vom nächsten Ausrutscher der Nürnberg Ice Tigers: Die so stark in die Saison gestarteten Franken unterlagen bei den Kölner Haien 2:4 (0:2, 0:1, 2:1), es war bereits die dritte Niederlage in Folge.

An der Tabellenspitze haben die Eisbären nun 20 Punkte auf dem Konto, Nürnberg liegt vier Zähler zurück – und gleich dahinter lauert Red Bull München (15). Beim Comeback von Nationalspieler Fabio Wagner fuhr der EHC ein 4:3 (0:1, 3:0, 1:2) bei den Schwenninger Wild Wings ein.

Wagner-Comeback, Neffin erneut fehlerfrei

Wagner war nach einem harten und folgenreichen Check gegen Ingolstadts Edwin Tropmann in den Playoffs der vergangenen Saison für 14 Spiele gesperrt worden. Nach mehr als einen halben Jahr kehrte der Verteidiger nun zurück und stand gut 14 Minuten auf dem Eis.

Berlin konnte sich zum wiederholten Male auf Goalie Jonas Neffin verlassen. Der 26-Jährige, im Sommer aus der DEL2 zu den Eisbären gewechselt, absolvierte erst sein fünftes Spiel für den Meister – und blieb dabei zum vierten Mal ohne Gegentor. Jonas Müller (31.), Andreas Eder (32.) und Manuel Wiederer (58.) trafen für Berlin. Nürnberg lag in Köln indes schon nach 44 Sekunden mit 0:2 zurück: Valtteri Kemiläinen und Louis-Marc Aubry hatten für die Haie getroffen, die ihren erst zweiten Heimsieg der Saison einfuhren.