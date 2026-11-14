Neuer Standort: Deutschland Cup 2027 und 2028 in Dresden

Nach nur einem Jahr in Düsseldorf wird das Turnier nach Sachsen verlegt.

Von Düsseldorf nach Dresden: Der Deutschland Cup im Eishockey erhält 2027 und 2028 einen neuen Standort. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Samstag bekannt gab, findet der jährliche Wettbewerb für die Männer-Nationalmannschaften nach seiner diesjährigen Austragung im PSD Bank Dome künftig in der JOYNEXT Arena, dem Stadion des Zweitligisten Dresdner Eislöwen, statt.

„Es ist das wichtigste Heimturnier unserer Männer-Nationalmannschaft. Dresden ist dafür ein starker Eishockeystandort“, sagte DEB-Sportvorstand Christian Künast. „Für unsere Fans, unseren Nachwuchs und alle Eishockey-Begeisterten ist das eine besondere Gelegenheit, die deutsche Nationalmannschaft hautnah zu erleben“, sagte auch Maik Walsdorf, Geschäftsführer der Dresdner Eislöwen.

Im diesjährigen Deutschland Cup in der vergangenen Woche hatte das deutsche Team unter dem neuen Bundestrainer André Rankel Platz zwei belegt. Der Sieg ging an Lettland.