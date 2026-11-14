Gleißner zieht positive Bilanz: „Sehr solide Weltmeisterschaft“

"Wir haben unser Ziel erreicht", sagt die Kapitänin nach der Niederlage im Viertelfinale gegen Finnland.

Gegen Finnland war im Viertelfinale nichts zu holen, doch für Daria Gleißner überwog nach dem Turnieraus der deutschen Eishockeyspielerinnen das Positive. „Insgesamt können wir auf eine sehr solide Weltmeisterschaft zurückblicken. Wir haben unser Ziel, Platz zwei in der Vorrunde, erreicht“, sagte die Kapitänin im dänischen Esbjerg. „Für die Zukunft müssen wir aus diesem Viertelfinale lernen und mental wie körperlich noch besser vorbereitet sein.“

Beim 0:6 (0:2, 0:1, 0:3) gegen die Finninnen war die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Freitag chancenlos, kam nur zu elf Torschüssen. „Wir haben uns schwergetan, vor das Tor zu kommen, und waren zu Beginn nicht bei 100 Prozent“, sagte Verteidigerin Gleißner: „Die körperliche Belastung mit vier Spielen in fünf Tagen hat sicherlich eine Rolle gespielt. Trotzdem haben wir alles auf dem Eis gelassen.“

Das DEB-Team hatte in der Gruppenphase überzeugt, drei Siege in vier Spielen geholt. Nur gegen die USA (0:5) gab es eine Niederlage, sie fiel ähnlich deutlich aus wie die gegen Finnland. „Ich bin überzeugt, dass sich Eishockey-Deutschland auf attraktives Frauen-Eishockey freuen kann“, so Gleißner. Und auch Jeff MacLeod blickt optimistisch in die Zukunft. „Wir sind auf einem guten Weg und müssen jetzt aus diesen Erfahrungen lernen, um im kommenden Jahr den nächsten Schritt zu machen“, sagte der Bundestrainer: „Besonders erfreulich ist, dass auch junge Spielerinnen Verantwortung übernehmen und viel Talent nachkommt.“

Christian Künast, Vorstand Sport beim DEB, lobte die Auftritte in Dänemark. „Die Mannschaft hat alles gegeben und insgesamt ein gutes Turnier gespielt.“ Mit etwas Abstand werde zu sehen sein, „wie viel Positives“ diese WM gebracht habe.