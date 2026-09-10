Kölner Haie schlagen Titelverteidiger

Der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) schlägt im ersten Heimspiel Rekordchampion Frölunda HC, 18.104 Fans sind dabei.

Nach Siegen in Österreich und Finnland haben die Kölner Haie bei ihrer Heimpremiere in der neuen Saison der Champions Hockey League (CHL) vor einer Rekordkulisse auch den Titelverteidiger entzaubert.

Der KEC schlug Frölunda HC aus Göteborg 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) und ist mit acht von neun möglichen Punkten fast perfekt gestartet. Nur der punktgleiche HC Davos/Schweiz liegt in der Tabelle somit vor dem Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Die Kölner Haie haben gegen den Titelverteidiger gewonnen Die Kölner Haie haben gegen den Titelverteidiger gewonnen © IMAGO/Beautiful Sports

Kölner Haie siegen vor Rekordkullisse

Vor 18.104 Zuschauern, Bestmarke in der Geschichte der Liga, traf für Köln Kevin Niedenz früh (5.), Noah Hasa glich keine 60 Sekunden später aus (6.). Neuzugang Daniel Fischbuch (30.) brachte die Haie erneut nach vorn, Marcel Noebels erhöhte per Doppelpack (45./48.). Die Schweden, mit fünf Titeln CHL-Rekordsieger, konnten durch Liam Dower-Nilsson lediglich verkürzen (50.). Frederik Storm traf dann aufs leere Tor zum Endstand (60.).

Die Kölner hatten zuvor bei Red Bull Salzburg (5:2) und beim finnischen Meister Tappara Tampere (5:4 n.V.) gewonnen. Es stehen in der Ligaphase noch drei Spiele auf dem Programm. Zu Hause gibt es Duelle mit KAC Klagenfurt/Österreich und Herning Blue Fox/Dänemark, dann geht es zu Servette Genf in die Schweiz.

Insgesamt nehmen 24 Mannschaften am Wettbewerb teil. Alle Teams werden in einer Gesamttabelle aufgeführt, 16 schaffen es in die K.o.-Runde. Die DEL startet erst am 17. September in die neue Saison.