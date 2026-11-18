Die Eisbären sind gegen das finnische Schlusslicht nicht zu stoppen - und sorgen für einen historischen Meilenstein in der Champions Hockey League.

Die Eisbären Berlin sind den Adlern Mannheim und den Kölner Haien nach einer Torgala ins Viertelfinale der Champions Hockey League gefolgt. Nach dem 5:3 im Hinspiel entwickelte sich das zweite Duell mit KooKoo Kouvola in ein Schützenfest, im Wellblechpalast fertigte der deutsche Meister die Finnen mit 9:2 (1:1, 5:1, 3:0) ab.

Erstmals stehen drei deutsche Mannschaften in dem seit 2014 ausgetragenen Wettbewerb unter den besten acht. In der nächsten Runde treffen die Berliner auf den HC Pardubice aus Tschechien. Köln bekommt es mit dem schwedischen Rekordsieger Frölunda Göteborg zu tun, die Adler mit dem Schweizer Traditionsteam HC Davos. Die Hinspiele finden am 1. und 2. Dezember statt, das zweite Duell am 15. Dezember.

Korbinian Geibel (10.), Liam Kirk (22./45.), Adam Smith (31.), der 18-jährige Tobias Krestan (32./40.), Yannick Veilleux (40.), Kai Wissmann (50.) und Leonhard Pföderl (52.) schossen die Berliner zum Kantersieg. Miska Siikonen (9.) brachte den Tabellenletzten der finnischen Liiga in Führung, Ville Puhakka (27.) besorgte den zwischenzeitlichen Ausgleich, ehe die Hauptstädter davonzogen.

Im CHL-Halbfinale standen Berlin, Köln und Mannheim noch nie. Aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) schaffte bislang einzig Red Bull München den Sprung in die Vorschlussrunde – und das gleich doppelt. In der Saison 2018/19 stand der EHC gar im Endspiel.