Wegen Booster-Termin: Ice Tigers gegen Adler in den März verlegt

Am Neujahrstag hatte die DEL mitgeteilt, dass schnelle Booster-Impfungen für die Vereine von nun an oberste Priorität haben sollen. Die 15 Klubs können daher in beiderseitigem Einverständnis Spiele verlegen, um den Spielern genügend Zeit zu geben, sich nach der Impfung zu erholen. Die Begegnung der Straubing Tigers gegen die Grizzlys Wolfsburg wurde bereits vom 4. auf den 26. Januar verlegt.