DEL: Kahun gänzt beim Comeback – Köln geht unter

Der Nationalstürmer Dominik Kahun führt München zum Sieg gegen Mannheim. Die Haie erleben beim 4:8 gegen Wolfsburg ein Debakel.

Dominik Kahun hat ein starkes Comeback in der Deutschen Eishockey Liga gefeiert und in seinem ersten DEL-Spiel nach acht Jahren „Weltreise“ Mitfavorit Adler Mannheim einen kleinen Dämpfer zum Saisonstart verpasst.

Beim 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen von Red Bull München gegen seinen Jugendklub traf der Nationalstürmer doppelt, war auch im Shootout erfolgreich und damit Mann des Spiels.

Köln kassiert Klatsche

Mit einem herben Rückschlag starteten die stark eingeschätzten Kölner Haie in die Saison, die ein wildes Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg 4:8 (2:2, 1:1, 1:5) verloren. Meister Eisbären Berlin hatte am Donnerstag das Saisoneröffungsspiel gegen die Straubing Tigers 4:2 gewonnen und damit die Jagd nach dem vierten Titel in Serie standesgemäß eröffnet.

Tabellenführer sind zunächst die Löwen Frankfurt nach einem 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) in Schwenningen. Für Aufsteiger Krefeld Pinguine verlief das erste DEL-Spiel seit viereinhalb Jahren recht ernüchternd. Der deutsche Meister von 2003 unterlag daheim den Fischtown Pinguins Bremerhaven 1:3 (0:0, 1:3, 0:0).

Der Olympiazweite und frühere Vizeweltmeister Kahun, der München 2018 in Richtung NHL verlassen hatte und zuletzt in der Schweiz spielte, traf zum 1:0 und 3:1 für RB. Als Teenager hatte der heute 31-Jährige vier Jahre lang für die Jungadler Mannheim gespielt. Die Mannheimer retteten sich zwar mit einem starken Endspurt in die Verlängerung, zu mehr als einem Punkt reichte es aber nicht mehr.

DEINE MEINUNG

In Köln hielten die Haie das Spiel lange offen, gingen mit einem 3:3 ins Schlussdrittel und in diesem dann aber unter. Überragender Spieler war Wolfsburgs US-Stürmer Robert Lynch mit zwei Treffern und drei Assists. „Wir waren heute einen bis anderthalb Schritte zu langsam gegen eine Mannschaft, die nicht viel mehr gemacht hat, als sie machen musste“, sagte Kölns Marcel Noebels.