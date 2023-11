DEL: Pinguins bauen Serie aus - Ingolstadt gewinnt wieder

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben am 16. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihre Erfolgsserie bei den Kölner Haien ausgebaut, mussten dafür aber über das Penaltyschießen gehen. Das 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 2:0) in Köln war für die Pinguins der sechste Sieg in Folge und der zehnte aus den vergangenen elf Partien.