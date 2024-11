DEL: Schütz trifft zum Haie-Sieg gegen Ex-Klub

Ausgerechnet Justin Schütz hat die Kölner Haie bei seinem Ex-Klub Red Bull München zum dritten Sieg in Folge in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geschossen. Der 24-Jährige erzielte beim knappen 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) in der 52. Minute den Siegtreffer. Schütz war im Mai 2023 aus München nach Köln gewechselt.