Zitterpartie: Meister Berlin gewinnt DEL-Auftakt

Der neue Bundestrainer Andre Rankel sieht einen 4:2-Erfolg seines Herzensklubs nach 3:0-Führung gegen Straubing.

Meister Eisbären Berlin hat das Eröffnungsspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen und ist erfolgreich in die Mission Titelverteidigung gestartet. Unter den Augen des neuen Bundestrainers Andre Rankel setzte sich dessen Herzensklub gegen die Straubing Tigers 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) durch, musste dabei nach 3:0-Führung aber noch zittern.

Eisbären überzeugen beim Dubois-Debüt

„Du willst die Saison immer mit einem positiven Erlebnis starten, und wir haben auch lange gut gespielt“, sagte Berlins neuer Trainer Éric Dubois bei MagentaTV: „Im letzten Drittel haben wir dann zeitweise etwas nachgelassen.“

137 Tage nach der gewonnenen Finalserie gegen die Adler Mannheim traten die Eisbären bei Dubois‘ Liga-Debüt vor 13.422 Zuschauern in der heimischen Arena lange dominant auf, ehe sich in der Schlussphase Schwächen einschlichen. Manuel Wiederer (17.), Liam Kirk (22./59.) und Ty Ronning (37.) trafen bei Gegentoren von Adrian Klein (51.) und Stefan Loibl (57.) für die Berliner, die zumindest bis in die Schlussphase auch Rankel überzeugten.

Rankel über ausgeglichene Liga

„Berlin wird wieder eine gute Rolle spielen. Aber die Liga ist sehr ausgeglichen, auch Mannheim und Köln sind sehr stark“, sagte der 41-Jährige bei MagentaTV über sein Ex-Team, das zuletzt dreimal in Serie den Titel geholt hatte.

Rankel war vor seinem Wechsel zum DEB seit 2023 Berliner Assistenzcoach unter Dubois‘ Vorgänger Serge Aubin und kehrt nun in neuer Rolle an die alte Wirkungsstätte zurück. „Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es sich normal anfühlt“, sagte Rankel: „Ich bin 23 Jahre lang als Spieler und Trainer hier gewesen.“

DEINE MEINUNG

Eisbären überstehen Tigers-Druckphase

In der Neuauflage der Viertelfinal-Serie der Vorsaison, die Berlin auf dem Weg zum zwölften Titel 4:2 gegen Straubing gewonnen hatte, agierten die Eisbären zunächst konzentriert. Defensiv ließ der Meister wenig zu, offensiv traf Wiederer mit einem Schuss von der blauen Linie für die Führung.

Nach dem zweiten Treffer gerieten die Eisbären mehrfach in Unterzahl und damit unter Druck – zweimal mussten sie sich mit drei Spielern gegen fünf Tigers wehren. Nach dem 3:0 schien der Auftaktsieg perfekt, doch danach wurde es noch einmal richtig eng. Erst Kirks Treffer ins leer Tore brachte die Erlösung.