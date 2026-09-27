Nach zwei durchwachsenen Partien lassen die Eisbären gegen den Tabellenletzten nichts anbrennen.

Die Eisbären Berlin haben am vierten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga einen mühelosen Sieg gefeiert. Gegen die noch sieglosen Iserlohn Roosters gewann der Meister am Sonntagnachmittag vor heimischer Kulisse souverän mit 4:0 (1:0, 3:0, 0:0). Für das Team des neuen Trainers Éric Dubois war es der dritte Sieg im vierten Ligaspiel.

DEL: Kirk und Ronning machen alles klar

Bis dato war der Start in die neue Spielzeit für die Eisbären mit einer Niederlage gegen die Adler Mannheim (3:4) und beim wilden 6:5 nach Penaltyschießen bei den Kölner Haien vor zwei Tagen etwas wackelig verlaufen, gegen den Tabellenletzten ließ der Titelverteidiger nun aber nichts anbrennen. Nach der Führung durch Markus Vikingstad (14.) sorgten Manuel Wiederer (22.), Liam Kirk (34.) und Ty Ronning (40.) im zweiten Drittel für klare Verhältnisse.

Auch die Grizzlys Wolfsburg feierten beim 3:2 (2:0, 1:0, 0:2) gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven ihren dritten Saisonsieg. Einen deutlichen Rückschlag kassierte dagegen der viermalige deutsche Meister EHC Red Bull München, der nach Führung mit 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) gegen die Löwen Frankfurt unterlag.