Der Sieg in einer turbulenten Partie gehört den Mannheimern, die Rolle als erster Verfolger von Tabellenführer Eisbären Berlin verpassen sie aber.

Vizemeister Adler Mannheim hat die Kölner Haie in einem wilden Spektakel geschlagen, den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz jedoch knapp verpasst. Beim wilden 6:5 (1:3, 4:1, 0:1, 1:0) ließ Nicolas Mattinen die Mannheimer mit seinem Entscheidungstor in der Overtime bei den Rheinländern jubeln, die Rolle als erster Verfolger von Tabellenführer Eisbären Berlin gab die Mannschaft jedoch aus der Hand.

Adler rutschen hinter Nürnberg ab

In der Tabelle liegen die Adler aufgrund der schlechteren Tordifferenz nun hinter den Nürnberg Ice Tigers (beide 25 Zähler). Meister Berlin hat 29 Punkte, zudem haben die Hauptstädter ein Spiel weniger absolviert.

Bei den Gastgebern aus Köln setzt sich dagegen der kuriose Sieg-Niederlage-Rhythmus weiter fort: Weder zwei Siege noch zwei Niederlagen hintereinander gab es für die Haie in der Liga bisher. In der so durchwachsenen Saison bleibt bei nun sieben Niederlagen zu sechs Siegen lediglich der sechste Tabellenplatz.

Mattinen krönt Mannheims Aufholjagd

Dabei lief für die Haie vor heimischer Kulisse im ersten Drittel zunächst alles nach Plan, doch im nächsten Durchgang drehte dann Mannheim auf. Zwar kamen die Gastgeber im Schlussdrittel noch einmal zurück, das letzte Wort aber gehörte Mattinen – der kanadische Verteidiger traf bereits nach 38 Sekunden.