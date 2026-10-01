"Auf einem sehr guten Weg": Der ehemalige Nationalspieler unterschreibt bis 2030 und übernimmt zugleich die Geschäftsführung Sport.

Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben nach einem erfolgreichen Saisonstart den Vertrag mit Sportdirektor Stefan Ustorf vorzeitig verlängert. Der 52 Jahre alte ehemalige Nationalspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2029/2030 und übernimmt im Zuge der Neustrukturierung des Klubs ab sofort auch die neu geschaffene Position des Geschäftsführers Sport.

Ice Tigers befördern Ustorf

Ustorf arbeitet seit März 2021 für den derzeitigen Tabellenführer der DEL. „Die Ice Tigers sind auf einem sehr guten Weg. Die Veränderungen in der Gesellschaft geben uns eine noch professionellere Struktur und mehr Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln“, sagte er in einer Klubmitteilung. Unter Ustorf erreichten die Ice Tigers trotz beschränkter finanzieller Mittel fünfmal nacheinander die Playoffs.

„Stefan ist für die Ice Tigers viel mehr als nur unser Sportdirektor, deshalb ist es der logische Schritt und ein Zeichen der Wertschätzung für seine Arbeit, dass er im Zuge unserer Neuaufstellung für die Zukunft zum Geschäftsführer Sport aufsteigt“, sagte Roman Horlamus, der kürzlich die kaufmännische Leitung des Klubs übernommen hat. In Kürze wollen die Ice Tigers auch vier neue Gesellschafter vorstellen.