Moritz Müller steigt zum Rekordspieler in der DEL auf. Einen Tag nach seinem 40. Geburtstag sichert sich der Haie-Kapitän die alleinige Bestmarke.

Moritz Müller ist zum alleinigen Rekordspieler der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aufgestiegen. Der Kapitän der Kölner Haie kam am Freitagabend in der Partie bei Red Bull München zu seinem 1201. Einsatz in der deutschen Eliteklasse und schrieb damit einen Tag nach seinem 40. Geburtstag Geschichte.

Am vergangenen Sonntag gegen die Grizzlys Wolfsburg (1:4) hatte der Dauerbrenner seinen langjährigen Vereinskollegen Mirko Lüdemann (1993-2016) in der „ewigen“ Bestenliste eingeholt. Die Meisterschaft blieb Müller anders als „Lüde“ (52) bislang verwehrt.

Moritz Müller ist zum alleinigen Rekordspieler in der DEL aufgestiegen Moritz Müller ist zum alleinigen Rekordspieler in der DEL aufgestiegen © IMAGO/Vitalii Kliuiev

Müller für DEB-Comeback offen

Der bisherige Rekordhalter hatte seinen zweiten und letzten Titel mit Köln 2002 gefeiert, damals war Müller noch bei den Junghaien. Viermal erreichte der Routinier ab 2008 die DEL-Finalserie – verlor aber jedes Mal, zuletzt 2025 gegen die Eisbären Berlin. Dem KEC hielt er stets die Treue.

Mit der Nationalmannschaft waren zweite Plätze ungleich wertvoller: 2018 in Pyeongchang fehlte im Finale nicht viel zum Olympiasieg, sensationell Silber gab es auch bei der WM 2023. Für ein Comeback in der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) ist der 220-malige Nationalspieler Müller nach einer Pause offen, im kommenden Mai steigt die Heim-WM in Gelsenkirchen, Düsseldorf und Mannheim.

Ob er seine Karriere nach der Saison beendet, ist noch offen. Im Sommer hatte der Verteidiger seinen Vertrag nach langer Bedenkzeit nochmal um ein Jahr verlängert.