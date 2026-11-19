Die Krefeld Pinguine feiern den dringend benötigten Befreiungsschlag. Es ist der erste Sieg nach vier Pleiten in Serie.

Die Krefeld Pinguine haben ihren Negativlauf in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beendet. Der Aufsteiger bezwang am Donnerstagabend die Straubing Tigers mit 4:3 (0:0, 1:1, 3:2) und feierte den ersten Sieg nach zuvor vier Niederlagen nacheinander. Es war der insgesamt sechste Saisonsieg für die Pinguine.

Die Krefelder, die vor dem Duell die Vertragsverlängerung mit Eigengewächs Tim Schütz bis 2030 verkündet hatten, jubelten dank der Treffer von Max Newton (35.), Adam Payerl (42.) und Mathew Santos (50., 52.). Jamieson Rees (31.) hatte Straubing in Führung gebracht, Jean-Christophe Beaudin (55.) und Alex Green (58.) ließen die Gäste nochmals hoffen. Der 20-jährige Schütz bestritt gegen Straubing sein 100. Profispiel für die Pinguine.