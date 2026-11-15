Moritz Müller stellt den Rekord für die meisten DEL-Spiele ein. Der Verteidiger könnte sich bereits am Freitag die alleinige Bestmarke sichern.

Moritz Müller hat den Rekord für die meisten Spiele in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eingestellt. Der Dauerbrenner der Kölner Haie absolvierte am Sonntag gegen die Grizzlys Wolfsburg seine 1200. Partie in der höchsten deutschen Spielklasse und zog an der Spitze der „ewigen“ Bestenliste mit seinem langjährigen Vereins- und Abwehrkollegen Mirko Lüdemann (1993-2016) gleich.

„Wir haben gemeinsam viel Spaß gehabt. Ich habe auch viel gelernt von Lüde“, sagte Müller vor Spielbeginn bei MagentaTV. Dass er ihn als Rekordmann ablöse, sei einfach „der Lauf der Dinge“. Müller habe „über 23 Jahre immer seine Leistung gezeigt“, so Lüdemann: „Am Ende ist es auch verdient, dass man dann so eine Zahl erreicht.“

Rekordspieler der DEL: Moritz Müller Rekordspieler der DEL: Moritz Müller © picture-alliance/HMB Media/SID/Heike Feiner

Bereits am kommenden Freitag (19.30 Uhr/) kann sich Müller mit einem Einsatz bei Red Bull München die alleinige Bestmarke sichern – einen Tag nach seinem 40. Geburtstag. „Ich glaube, ich musste alle Erfahrungen genauso machen. Sonst wäre es vielleicht nicht so gekommen, wie es heute ist“, hatte Müller in einem am Samstag veröffentlichten Video auf der Webseite der Haie vorab gesagt.

Müller fehlt noch der Meistertitel

Anders als Lüdemann (52) gewann Müller aber bislang nicht die Meisterschaft. „Lüde“ hatte seinen zweiten und letzten Titel mit Köln 2002 gefeiert, damals war Müller noch bei den Junghaien. Viermal erreichte der Routinier ab 2008 die DEL-Finalserie – verlor aber jedesmal, zuletzt 2025 gegen die Eisbären Berlin. Dem KEC, für den er bislang 297 Punkte erzielte, hielt er stets die Treue.

Mit der Nationalmannschaft waren zweite Plätze dagegen ungleich wertvoller: 2018 in Pyeongchang fehlte im Finale nicht viel zum Olympiasieg, sensationell Silber gab es auch bei der WM 2023. Für ein Comeback in der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) ist der 220-malige Nationalspieler Müller nach einer Pause offen, im kommenden Mai steigt die Heim-WM in Gelsenkirchen, Düsseldorf und Mannheim.

Ob er seine Karriere nach der Saison beendet, weiß Müller noch nicht. Im Sommer hatte sich der Verteidiger lange Zeit mit einer Entscheidung gelassen, um seinen Vertrag dann doch nochmal um ein Jahr zu verlängern.